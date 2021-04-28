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"الصحة العالمية": "النسخة الهندية" من كورونا تم رصدها في 17 دولة

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"الصحة العالمية": "النسخة الهندية" من كورونا تم رصدها في 17 دولة "الصحة العالمية": "النسخة الهندية" من كورونا تم رصدها في 17 دولة
قالت : يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق نيودلهي في أزمة صحية كبيرة

أكدت منظمة الصحة العالمية، رصد النسخة الهندية المتحورة من في أكثر من 17 دولة، مشيرة إلى أنه تم رصدها في أوروبا.

وقالت المنظمة إن "نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية المعروفة بالنسخة بي.617.1 التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في 17 دولة على الأقل".

وأشارت إلى أن هذه النسخة رُصِدت في بلدان أوروبية عدة مثل بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا، وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز" عربية.

وتحولت الهند إلى مركز للوباء على مستوى العالم مع انتشار النسخة المتحورة الهندية سريعة الانتشار، حيث أصبحت تسجل أرقاماً قياسية في الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس.

وسجلت الهند أكثر من 192 ألف وفاة جراء الفيروس، لتصبح الدولة الرابعة على مستوى العالم، فيما يتواصل تسجيل إصابات مرتفعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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