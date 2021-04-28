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المطرية الرمضانية الثانية تتواصل.. والمسند: "هنا تهطل الأمطار اليوم"

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المطرية الرمضانية الثانية تتواصل.. والمسند: "هنا تهطل الأمطار اليوم" المطرية الرمضانية الثانية تتواصل.. والمسند: "هنا تهطل الأمطار اليوم"
قال: لا تخلو من سحب ركامية تتشكل في كنفها رياح هابطة قد تثير الغبار

المطرية الرمضانية الثانية تتواصل.. والمسند:

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية الرمضانية الربيعية.

وقال عبر حسابه في تويتر، اليوم الأربعاء: الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها السادس، ومن المتوقع اليوم أن يكون وقع الحالة أخف من أمس على الغربية والمناطق المتوقع أن تكون تحت تأثير الحالة أجزاء من #نجران #جازان #عسير #الباحة #الرياض جنوبي #مكة وجنوبي #الشرقية.. هذا والله أعلم.

وأضاف: لا تخلو الحالة المطرية من سحب ركامية تتشكل في كنفها رياح هابطة قد تثير بعض الغبار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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