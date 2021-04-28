المطرية الرمضانية الثانية تتواصل.. والمسند: "هنا تهطل الأمطار اليوم"

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قال: لا تخلو من سحب ركامية تتشكل في كنفها رياح هابطة قد تثير الغبار

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية الرمضانية الربيعية.

وقال عبر حسابه في تويتر، اليوم الأربعاء: الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها السادس، ومن المتوقع اليوم أن يكون وقع الحالة أخف من أمس على الغربية والمناطق المتوقع أن تكون تحت تأثير الحالة أجزاء من #نجران #جازان #عسير #الباحة #الرياض جنوبي #مكة وجنوبي #الشرقية.. هذا والله أعلم.

وأضاف: لا تخلو الحالة المطرية من سحب ركامية تتشكل في كنفها رياح هابطة قد تثير بعض الغبار.