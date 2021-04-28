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"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة

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"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة "الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يستمر التوقع بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية تتحوّل ليلاً على الجزء الشمالي إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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