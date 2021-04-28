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تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن
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الخميس 13 مايو 2021 11:22 صباحاً
"عيد الشرقية".. عادات متوارثة وذكريات جميلة تحرص عليها الأسر
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الخميس 13 مايو 2021 11:19 صباحاً
قبيل رفع تعليق السفر.. الجاسر يتفقد مطاري الرياض وجدة: سعدت بما شاهدته
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الخميس 13 مايو 2021 11:19 صباحاً
رئيس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر: المملكة شهدت قفزات تنموية
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الخميس 13 مايو 2021 11:19 صباحاً
"بوتين" يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك
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الخميس 13 مايو 2021 11:19 صباحاً
شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين
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الخميس 13 مايو 2021 11:19 صباحاً
العيد في جازان.. عادات وتقاليد وذكريات بنكهة "الفل" و"المرسة" تزين الموائد
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الخميس 13 مايو 2021 11:19 صباحاً
أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
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الخميس 13 مايو 2021 11:19 صباحاً
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الخميس 13 مايو 2021 11:19 صباحاً
مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر
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الخميس 13 مايو 2021 11:19 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مصر.. اكتشاف عشرات المقابر تعود لثلاث مراحل حضارية مختلفة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 28 أبريل 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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