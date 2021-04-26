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بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25

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للمرة الثانية في تاريخ البطولة

بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25

منح اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الاثنين مدينة البصرة العراقية حق استضافة بطولة خليجي 25".
ووقع الاختيار على مدينة البصرة لاستضافة البطولة خلال الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي التي جرت اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) بيان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم والذي جاء فيه "خلال الزيارة (التفقدية لمدينة البصرة) التقى فريق العمل عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ، الذي نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء والحكومة العراقية، وتطرق خلال اللقاء إلى خطة العراق لتطوير مدينة البصرة بشكل عام من خلال تنفيذ عددٍ من المشروعات الاستثمارية".
وقال درجال، بحسب التقرير، إن "جميع المتطلبات الخاصة بإقامة البطولة ستكون جاهزة"، مشيرًا إلى "حرص العراق على استضافة بطولة خليجي 25 وتأكيد القدرة على ذلك، ولو كان غير قادر لما تقدم بطلب الاستضافة".
وأضاف، أنه "لولا دعم الدول الخليجية لملف استضافة العراق لبطولة خليجي 25، لما كان العراق ليخطو هذه الخطوات المتقدمة في التجهيز للبطولة".
وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق كأس الخليج، بعدما استضافها مرة من قبل في عام 1979 في العاصمة بغداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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