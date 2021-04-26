وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

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كرّم وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق؛ بمناسبة تقاعده، بحضور رئيس "واس" المكلف الدكتور فهد بن حسن آل عقران، وعدد من المسؤولين ومنسوبي "واس".

وألقى الدكتور فهد آل عقران في مستهل الحفل كلمة، رحّب فيها بوزير الإعلام المكلف، والأستاذ عبدالله الحسين، والحضور، وقال: "الشكر والتقدير للجمع الكريم الذي حضر في هذا الشهر المبارك ليشاركنا تكريم قامة إعلامية، أمضى ما يزيد على أربعين عامًا في أحد أهم ميادين العمل، وهو الإعلام، في رحلة عطاء ووفاء، رحلة أضاءت نفوس جيل كامل من الإعلاميين، رحلة مملوءة بالبناء والتميز، نقش فيها أثرًا لا يُنسى، وهو القيادي الذي يتحلى بصفة الصدق والأمانة وصفاء النية ونقاء السريرة، محبًّا لعمله مخلصًا لوطنه".

وقدَّم -باسمه واسم أسرة وكالة الأنباء السعودية- الشكر والتقدير والعرفان لمعالي الأستاذ الحسين على كل ما قدمه خلال العقود الأربعة الماضية، راجيًا من الله له التوفيق والسداد. كما شكر معالي وزير الإعلام المكلف على حرصه واهتمامه عرفانًا لما قدمه الحسين في مسيرته العملية لخدمة الوطن.

عقب ذلك ألقى الدكتور ماجد القصبي كلمة، قال فيها: "في هذه الليلة المباركة من الشهر الفضيل نجتمع لنكرم رمزًا وقامة، هو أخي معالي الأستاذ عبدالله الحسين الذي أمضى وأعطى وقدم خلال أربعين عامًا وأكثر من العطاء، وتدرج في المناصب حتى تربع على عرش (واس)، وقدم جهده وعمله بكل اقتدار وتميز؛ فهو مثال للمسؤول الصادق الناصح المخلص المحبوب. علاقته بزملائه وبالناس كافة مميزة. وباسمي، واسم منسوبي وزارة الإعلام، نقول لك: شكرًا من الأعماق. وبالتوفيق لك أينما كنت".

بعدها أُلقيت كلمة منسوبي "واس"، أعربوا فيها عن شكرهم لمعالي الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين نظير جهوده التي قدمها في خدمة هذا الصرح الإعلامي.

بعد ذلك ألقى عبدالله الحسين كلمة، قال فيها: "الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى على التمام والكمال لرحلتي العملية. أشكر عائلتي على الدعم والصبر أثناء أداء عملي؛ إذ كانوا داعمين لي، ومتحملين للضغط الذي سببته لهم. أشكر كل زميل منذ أن كنت محررًا في وكالة الأنباء السعودية في عام 1402 هـ حتى تركت رئاستها. ولهم -بعد الله- الفضل بأن تكون (واس) في مصاف الوكالات المتقدمة عالميًّا. الشكر لهم جميعًا لوفائهم وجهودهم في كل المجالات الإخبارية والتقنية واللغات".

وقدّم الحسين في ختام كلمته الشكر لمعالي وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على حرصه واهتمامه بتكريمه في هذا الحفل، والشكر لرئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد بن حسن آل عقران.

وتضمن الحفل عرض فيلم بعنوان "مسيرة معالي عبدالله الحسين"، وعرض كلمات شكر من أسرة الحسين.

وفي ختام الحفل سلّم الدكتور ماجد القصبي للأستاذ عبدالله الحسين هدية تذكارية تكريمًا له لمسيرته الحافلة بالإنجازات، ثم التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.