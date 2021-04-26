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"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة

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"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة "النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة
قالت إن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها وتعنى بتشجيع البحث العلمي

أكدت النيابة العامة أن الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حق خاص يؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تتسم حقوق الملكية الفكرية في الأنظمة الوطنية بأحكام سامية، تعزز من كفاءة جانب التأليف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وتثري الإبداع الفكري، وتنمي الابتكارات، في ضوء حماية جنائية حال انتهاك أي من الحقوق المقررة لذلك، بما يسهم في تحقيق تنمية في المجالات كافة".

وتابعت أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، وتعنى بتشجيع البحث العلمي.

وأشارت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء العام في الجرائم الجزائية الناشئة عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية المقررة في أنظمتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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