مع أذان العصر.. مصري يصلي على سطح مياه النيل

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فتاة التقطت صورته أثناء سباق تجديف بالنهر

رصدت كاميرا فتاة مصرية رجلاً يصلي وسط نهر النيل، أثناء سباق تجديف نهر النيل.

وروت الشابة "شروق السيد" عبر صفحتها على "فيسبوك" قصة الصور، أمس الأحد قائلة: "باختصار كان هناك سباق تجديف نهر النيل، ونقطة بداية السباق موجود فيها نحو أربعة أو خمسة أشخاص جالسين في صف، كل شخص منهم يمسك مرکبًا وتبدأ من عنده تتحرك، ومن ضمنهم هذا الرجل"، حسب "العربية نت".

وأضافت: "أثناء السباق أُذن للعصر، فبدأ الرجل يغسل وجهه ورجليه ولم أكن أتفهم أنه يتوضأ، ولما بدأ يصلي فهمت أنه يتجنب جمع الصلوات مع بعض؛ لأن السباق كان مستمرًا".

يُشار إلى أن الأوروبيين الذين حكموا مصر في أوائل القرن العشرين هم أول من أنشؤوا نوادي التجديف الحديثة على طول نهر النيل، ولعقود من الزمان، كانت الرياضة مخصصة للنخبة من الأجانب والمصريين.