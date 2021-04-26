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طلبة المملكة يحققون 4 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2021

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طلبة المملكة يحققون 4 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2021 طلبة المملكة يحققون 4 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2021
أُعلنت نتائجه اليوم في موسكو.. رفعت رصيدها إلى 18 جائزة

طلبة المملكة يحققون 4 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2021

حصدت المملكة؛ ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، 4 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2021، الذي أقيم عن بُعد خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، كما أعلنت نتائجه اليوم في العاصمة الروسية موسكو.

وفاز 4 من طلبة "موهبة" بميداليات برونزية، وهم: محمد سليمان الهدلق الصف الأول الثانوي بمدارس الرواد العالمية بإدارة تعليم الرياض، ومحمد راشد الحديثي الصف الثالث الثانوي بمدارس الرياض الأهلية العالمية بإدارة تعليم الرياض، وعبدالعزيز عبدالرحمن الجعيد الصف الثالث الثانوي بمدارس منارات الخبر الأهلية بإدارة تعليم الشرقية، وسعيد سلطان بغدادي الصف الثالث الثانوي بمدارس الفلاح الثانوية بإدارة تعليم مكة المكرمة.

وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 18 جائزة؛ حيث تعد هذه المشاركة التاسعة للمملكة في أولمبياد مندليف للكيمياء، كما وصل عدد الميداليات التي حققتها المنتخبات السعودية إلى 408 ميداليات في مجالات العلوم في مشاركاتها سنويًّا في 17 أولمبيادًا علميًّا عالميًّا وإقليميًّا.

ومثّل المملكة في النسخة الحالية من الأولمبياد فريقٌ مكون من 6 طلاب من مختلف الإدارات التعليمية، يضم: محمد سليمان الهدلق الصف الأول الثانوي بمدارس الرواد العالمية بالرياض، ومحمد راشد الحديثي الصف الثالث الثانوي بمدارس الرياض الأهلية العالمية، والطالبة طيبة علي آل حمود الصف الثالث الثانوي بمدارس الحصان بالشرقية، وعبدالعزيز عبدالرحمن الجعيد الصف الثالث الثانوي بمدارس منارات الخبر الأهلية بالشرقية، وسعيد سلطان بغدادي الصف الثالث الثانوي بمدارس الفلاح الثانوية بمكة المكرمة، وعلي عبدالواحد آل يوسف الصف الثاني الثانوي بمدارس التهذيب الأهلية بالشرقية.

وأشارت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، إلى أن رصيد السعودي من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء؛ ارتفع إلى 3 ميداليات فضية، و15 ميدالية برونزية.

وقالت "موهبة" إنه تم ترشيح أعضاء المنتخب السعودي في الكيمياء بعد إخضاعهم لعدد من الاختبارات والمعايير، وبعد المرور بعدد من الملتقيات التدريبية والتدريب المكثف على مدى عامين، تلقوا خلالها أكثر من 12200 ساعة تدريبية، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".

يُذكر أن هذا الإنجاز الذي حققه طلاب المملكة، يأتي ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة موهبة، تسمى "رحلة الطالب الموهوب"، تضم عدة مبادرات؛ منها فصول موهبة، وبرامج صيفية إثرائية، أكاديمية وبحثية، وبرامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة، تقدم ما بعد المدرسة وفي فصل الصيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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