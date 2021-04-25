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تسجيل 40 وفاة و 1677 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 40 وفاة و 1677 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 40 وفاة و 1677 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (1677) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (699,164) حالة.

-سُجّلت (40) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8514) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (9.97%)، مقارنة مع (11.5%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (16,827) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,581,824) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3145) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (661,432) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (29,218) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (195) حالة، فيما غادرت (277) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1797) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 29%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 58%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 34%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 36%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 54%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 29%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (619) في محافظة العاصمة عمّان.
- (248) في محافظة إربد، منها (34) في الرمثا.
- (175) في محافظة الزرقاء.
- (148) في محافظة المفرق.
- (97) في محافظة البلقاء.
- (81) في محافظة الكرك.
- (77) في محافظة العقبة.
- (69) في محافظة جرش.
- (59) في محافظة عجلون.
- (37) في محافظة مأدبا.
- (34) في محافظة معان، منها (6) في البترا.
- (33) في محافظة الطفيلة.

جي بي سي نيوز

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