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سحب ورياح وغبار.. "المسند": "المطرية الرمضانية 2" مستمرة وهذه مناطقها

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سحب ورياح وغبار.. "المسند": "المطرية الرمضانية 2" مستمرة وهذه مناطقها سحب ورياح وغبار.. "المسند": "المطرية الرمضانية 2" مستمرة وهذه مناطقها
تتواصل في ثالث أيامها فيما توقع "الأرصاد" هطولات بين "متوسطة وغزيرة"

سحب ورياح وغبار..

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها الثالث.

وقال "المسند"؛ عن الحالة المطرية عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع اليوم أن تؤثر في أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #نجران #عسير #الباحة #مكة #المدينة #حائل جنوب شرقي #تبوك وربما #الجوف وغربي منطقتي #الرياض و #القصيم".

وأضاف: "عادة لا تخلو الحالة المطرية من سحب رُكامية تتشكّل في كنفها رياح هابطة؛ قد تثير بعض الغبار".

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة)، كذاك الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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