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الأسبوع في 10 صور: قرية إماراتية دفنتها رمال الصحراء.. ومنازل في ويلز على حافة الهاوية

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الأسبوع في 10 صور: قرية إماراتية دفنتها رمال الصحراء.. ومنازل في ويلز على حافة الهاوية

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. في الإمارات دُفنت قرية كاملة تحت رمال الصحراء، فيما تواجه منازل في ويلز خطر الانزلاق من على حافة جرف عملاق.. والمزيد تجدونه في الصور:


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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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