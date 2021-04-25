الأهلي يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي

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أعلن النادي الأهلي الجدول الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة خلفًا للمجلس المستقيل، الذي يبدأ اليوم الأحد الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، فيما سيكون يوم الانتخاب يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وسيكون أمام الراغبين برئاسة النادي الأهلي 5 أيام لتقديم ملفاتهم لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، تبدأ في يوم 25 إبريل الجاري، وتنتهي يوم الخميس 29 إبريل. وسيتم فحص القوائم وإعلانها يوم الجمعة الـ30 من الشهر الجاري، وسينظر في الطعون المقدمة يوم السبت الأول من مايو القادم، على أن تعلن القوائم النهائية بعد ذلك بيومين، وسيكون يوم الثلاثاء الرابع من مايو القادم موعدًا لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة النادي.

وبحسب الجدول الزمني الذي أصدره النادي فإن يوم الأربعاء الخامس من مايو سيكون موعدًا للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وفي اليوم التالي سيتم النظر في تلك الطعون قبل اعتماد مجلس الإدارة المنتخب من قِبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وأشار النادي الأهلي إلى أن طلبات المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس النادي سيتم استقبالها على البريد الإلكتروني التابع للجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية خلال فترة باب الترشح من بداية صباح يوم الأحد، ويتم إقفال باب الترشح يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.الأهلي