أخبار عاجلة

المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها -
"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس -
علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد -
كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
تمنح الطاقة للصائمين.. تعرف إلى حلويات المخارق والزلابية التي ترتبط بشهر رمضان في تونس -
شاهد أول صورة للصاروخ الصيني التائه الذي يتوقع أن يصطدم بالأرض -
مواطن يعمل مقابل دولار يومياً ولاجئ يبحث في القمامة.. هذا وضع لبنان في رمضان -
بعد "تقاعدها".. فيلة سيرك سابقاً تصل إلى "منزلها" الجديد في البرية -
بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السياحة المصرية: غرف فنادق الخمس نجوم بـ 150 ريالاً فقط في الليلة

Print
السياحة المصرية: غرف فنادق الخمس نجوم بـ 150 ريالاً فقط في الليلة السياحة المصرية: غرف فنادق الخمس نجوم بـ 150 ريالاً فقط في الليلة
مليون سعودي زاروا القاهرة في 2019 وأنفقوا ما يقارب 2.5 مليار ريال

السياحة المصرية: غرف فنادق الخمس نجوم بـ 150 ريالاً فقط في الليلة

أصدر خالد العناني وزير السياحة والآثار في قرارًا ملزمًا بتحديد الغرف الفندقية في مصر، فيما يعرف بخدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار المصرية أنه في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات وبعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، تقرر وضع أسعار للفنادق والمنشآت الفندقية المصرية على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية ذات الخمس نجوم 150 ريالاً سعوديًا أي ما يساوي 40 دولارًا أمريكيًا و105 ريالات سعودية أو 28 دولارًا أمريكيًا في الفنادق الأربع نجوم.

وقد استقبلت مصر في عام 2019 ما يقارب من مليون سائح سعودي، وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي.

يُذكر أن مصر تعد سوقًا خارجيًا رئيسًا لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبلت 1.84 مليون زائر عام 2019 وكان من المتوقع أن تحقق نموًا ملحوظًا ليصل إجمالي عدد الزوار القادمين إليها من دول المجلس إلى 2.64 مليون زائر بقدوم عام 2024 قبل انتشار جائحة كوفيد 19 في مارس 2020 .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل

بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل

اليوم احذروا أشعة الشمس.. مصر تسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان

اليوم احذروا أشعة الشمس.. مصر تسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان

تركيا تتصدر ومصر تتراجع والسعودية الثالثة.. أكبر 10 قوات جوية بالمنطقة

تركيا تتصدر ومصر تتراجع والسعودية الثالثة.. أكبر 10 قوات جوية بالمنطقة

تطورات حركة الصاروخ الصينى ومروره فوق مصر..إصابة أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز بكورونا

تطورات حركة الصاروخ الصينى ومروره فوق مصر..إصابة أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز بكورونا