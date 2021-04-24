45 وفاة و 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (2097) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (697,487) حالة.

• سُجّلت (45) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8474) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (11.5%)، مقارنة مع (13.03%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (18,228) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,564,997) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3794) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (658,287) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (30,726) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلتاليوم إلى المستشفيات (221) حالة، فيما غادرت (194) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1918) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 53%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%

أقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 39%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 55%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 30%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (797) في محافظة العاصمة عمّان.

- (457) في محافظة إربد، منها (93) في الرمثا.

- (272) في محافظة الزرقاء.

- (91) في محافظة المفرق.

- (79) في محافظة البلقاء.

- (66) في محافظة مأدبا.

- (65) في محافظة الكرك.

- (63) في محافظة جرش.

- (63) في محافظة الطفيلة.

- (56) في محافظة عجلون.

- (52) في محافظة العقبة.

- (36) في محافظة معان، منها (7) في البترا.