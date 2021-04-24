السياحة المصرية: غرف فنادق الخمس نجوم بـ 150 ريالاً فقط في الليلة

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مليون سعودي زاروا القاهرة في 2019 وأنفقوا ما يقارب 2.5 مليار ريال

أصدر خالد العناني وزير السياحة والآثار في مصر قرارًا ملزمًا بتحديد أسعار الغرف الفندقية في مصر، فيما يعرف بخدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار المصرية أنه في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات وبعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، تقرر وضع أسعار للفنادق والمنشآت الفندقية المصرية على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية ذات الخمس نجوم 150 ريالاً سعوديًا أي ما يساوي 40 دولارًا أمريكيًا و105 ريالات سعودية أو 28 دولارًا أمريكيًا في الفنادق الأربع نجوم.

وقد استقبلت مصر في عام 2019 ما يقارب من مليون سائح سعودي، وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي.

يُذكر أن مصر تعد سوقًا خارجيًا رئيسًا لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبلت 1.84 مليون زائر عام 2019 وكان من المتوقع أن تحقق نموًا ملحوظًا ليصل إجمالي عدد الزوار القادمين إليها من دول المجلس إلى 2.64 مليون زائر بقدوم عام 2024 قبل انتشار جائحة كوفيد 19 في مارس 2020 .