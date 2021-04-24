شاهد .. متطوع يُنقذ مُصَليًا أثناء أداء الصلاة بأحد الجوامع بالدمام

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المسعفون والمتطوعون يقدمون رسالة إنسانية يشهد بها الجميع

تعرَّض أحد المصلين في جامع سعيد رداد بمدينة الدمام لحالة إعياء أثناء أداء الصلاة، وعلى الفور هرع أحد متطوعي الهلال الأحمر لإنقاذه.

وتابع متطوع الهلال الأحمر السعودي الحالة الصحية للمصلي، وقاس مؤشراته الحيوية، واطمأن عليه.

وتقدم إمام الجامع وجميع المصلين بالجامع بالشكر لمتطوعي هيئة الهلال الأحمر السعودي، سواء موظفين مسعفين أو متطوعين؛ لما يقومون به من أعمال جليلة وكبيرة تجاه المصلين، وإنقاذ من يتعرض لعارض صحي أثناء أداء الصلاة، مؤكدين أنه عمل إنساني يفخر الجميع به.

وتشهد جوامع ومساجد المنطقة الشرقية تطبيق الاحترازات والتباعد الاجتماعي أثناء أداء الصلاة، إضافة إلى التأكد من خلو المُصلِّي من الإصابة بالمرض من خلال التأكد من تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى قياس درجة حرارة المصلين والتباعد أثناء الصلاة.