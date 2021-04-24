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خلال 5 أيام.. أمانة تبوك تنفذ أكثر من 7 آلاف جولة ميدانية على منشآت تجارية

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للتأكد من مدى التزامها باحترازات "كورونا" وأسفرت عن إغلاق 96 منشأة

خلال 5 أيام.. أمانة تبوك تنفذ أكثر من 7 آلاف جولة ميدانية على منشآت تجارية

نفذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الـ 5 أيام الماضية 7033 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق 96 منشأة, وإصدار أكثر من 100 مخالفة لمنشآت خالفت للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وشددت الأمانة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية، ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي من خلال فرقها الرقابية.

ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم "940" أو عن طريق تطبيق بلدي.

خلال 5 أيام.. أمانة تبوك تنفذ أكثر من 7 آلاف جولة ميدانية على منشآت تجارية

أمانة تبوك فيروس كورونا الجديد تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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