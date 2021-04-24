إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأوبئة الأمريكية ترفعان الإيقاف عن لقاح جونسون

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بعد مراجعة شاملة للسلامة مؤكدتَيْن أنه يجب استئناف استخدامه

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنهما قررتا رفع التوقف الموصَى به فيما يتعلق باستخدام (جونسون أند جونسون) في الولايات المتحدة، وأنه يجب استئناف استخدام اللقاح.

وأوضح البيان الصادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بعد مراجعة شاملة للسلامة، بما في ذلك اجتماعان للجنة الاستشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بشأن ممارسات التحصين، جرى اتخاذ قرار رفع الإيقاف.

وأشار البيان إلى أنه خلال فترة التوقف قامت الفِرق الطبية والعلمية في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بفحص البيانات المتاحة لتقييم مخاطر تجلط الدم، الذي يشمل الجيوب الوريدية الدماغية، أو (الأوعية الدموية الكبيرة في الدماغ)، ومواقع أخرى في الجسم، إلى جانب قلة الصفيحات أو انخفاض عدد الصفائح الدموية.

وأفاد البيان بأن فِرق الغذاء والدواء ومراكز السيطرة أجرت توعية مكثفة لمقدمي الخدمات والأطباء للتأكد من أنهم على دراية باحتمالية هذه الأحداث السلبية، ويمكنهم إدارة هذه الأحداث والتعرف عليها بشكل صحيح بسبب العلاج الفريد المطلوب لهذه الجلطات الدموية وانخفاض الصفائح الدموية التي تُعرف باسم متلازمة نقص الصفيحات الخثارية.لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد