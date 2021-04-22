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الهيئة الملكية لمكة تطلع على جهود "إكرام" في حفظ فائض الطعام

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الهيئة الملكية لمكة تطلع على جهود

استضافت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، يوم أمس الأربعاء، جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة؛ للحديث عن الجمعية ومشاريعها وبرامجها، والجهود التي تبذلها يوميًّا في حفظ فائض الطعام، وتقديم المعونات للمستفيدين.

جاء ذلك في مجلس الحياة المكية الذي تقيمه الهيئة في منطقة العسيلة شمال مكة المكرمة، وأدار اللقاء عضو الهيئة الملكية مستشار إدارة الحشود في المسجد الحرام الدكتور وائل الحلبي.

وتحدث مدير الجمعية أحمد المطرفي، عن أسباب نشأة الجمعية، وأهدافها، وآلية عملها، والأرقام التي تحققت خلال الأعوام الماضية، والشراكات التي عقدت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة.

حضر اللقاء أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة الدكتور عبد الله الشريف، ورجل الأعمال البروفسور الشريف يحيى وزنه، وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة.

وأشاد الحضور بما تقوم به الجمعية من جهود كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وإيصال فائض الطعام للمستحقين، وتقليل الهدر والفاقد الغذائي.

الهيئة الملكية لمكة تطلع على جهود

جمعية إكرام لحفظ الطعام مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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