أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"موارد الرياض" تباشر بلاغًا حول المتاجرة بالعاملات المنزليات

Print
"موارد الرياض" تباشر بلاغًا حول المتاجرة بالعاملات المنزليات "موارد الرياض" تباشر بلاغًا حول المتاجرة بالعاملات المنزليات
تم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص وسيتم إيقاع العقوبات المقررة في النظام

باشرت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض وبالتعاون مع الجهات الأمنية مساء أمس بلاغًا واردًا حول وجود شقة سكنية تضم مجموعة من العمالة الرجالية الوافدة من إحدى الجنسيات العربية التي تحتجز عدداً من العاملات المنزليات بطريقة غير نظامية وتشغلهن بشكل مخالف.

وعند مباشرة البلاغ برفقة الدوريات الأمنية ودوريات الضبط الميداني اتضح أن الشقة السكنية غير مرخصة وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص، وسيتم إيقاع العقوبات المقرة في النظام لردع تكرار مثل هذه الحالات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص من خلال وضع التشريعات التي تستهدف حماية حقوق العاملين وبناء وتدريب الكفاءات للتعامل مع ضحايا الإتجار بالأشخاص، إضافة إلى برامجها وحملاتها التوعوية في هذا المجال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان