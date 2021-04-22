دون الكشف عن التفاصيل.. "لوكا مودريتش" يجدد علاقته مع ريال مدريد

★ ★ ★ ★ ★

ما زالت المفاوضات مستمرة مع سيرجيو راموس

قال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الخميس إن لوكا مودريتش وقع عقداً جديداً مع النادي.

ولم يكشف بيريز عن تفاصيل العقد مع اللاعب الكرواتي البالغ عمره 35 عاماً، والذي انضم إلى ريال مدريد قادماً من توتنهام في 2012.

وأشار بيريز إلى أن النادي لم يتوصل لاتفاق مع المدافع سيرجيو راموس بعد، لكنه يأمل في استمراره مع الفريق.

وأضاف بيريز لبرنامج لا لارجيرو الإذاعي: "كيف لا أرغب في بقاء سيرجيو راموس؟".

وقال بيريز إن استمرار راموس متعلق بالموارد المالية في ظل الخسائر التي يتكبدها النادي وعدم وضوح المستقبل بشأن الميزانية.