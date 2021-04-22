القيادة تهنئ رئيس بنين بمناسبة إعادة انتخابه

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في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، راجياً له دوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ رعاه الله ـ بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكداً الحرص على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، راجياً له موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

وأشاد سموه بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.