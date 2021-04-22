"البيئة": مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال

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دعت إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة والإفصاح عن الآبار

‬ دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 11/ 2/ 1444هـ.

يأتي ذلك تطبيقاً لنظام المياه الذي صدر في 11/ 11/ 1441هـ، وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على أن: "يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام".

وأوضحت الوزارة أن مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال؛ تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية في حال عدم الترخيص ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخراً منصة إلكترونية (https://web.mewa.gov.sa/WellsApplications/Page/Browser/frmR1_T1_Step1.aspx)، والتي تتيح للمستفيد الحصول على رخصة لبئر جرى حفره سابقاً من دون ترخيص، مما يمكّنه مستقبلاً من إصدار رخصة لتعميق البئر أو ردمها أو تنظيفها أو حفر بئر بديلة عنها حال الموافقة عليها.