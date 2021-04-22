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ثوب يُلقى.. خطأ فهم في "لَا یَحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاۤءَ كَرها" هنا صحيحه

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ثوب يُلقى.. خطأ فهم في "لَا یَحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاۤءَ كَرها" هنا صحيحه ثوب يُلقى.. خطأ فهم في "لَا یَحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاۤءَ كَرها" هنا صحيحه
يظن البعض أن المراد بالإرث إرث المال والدلالة يحملها كتاب لـ"السنيد"

ثوب يُلقى.. خطأ فهم في

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 19من سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى "یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا لَا یَحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاۤءَ كَرها"، يظن بعض الناس أن المراد بالإرث في الآية هو إرث المال، والصواب أن المراد بإرثهن أي الزواج منهن كُرها، وذلك أنهم كانوا إذا مات الرجل جاء قريبه فيلقي على زوجة الميت ثوباً فيرثها، فلا تتزوج غيره بغير رضاه، فنهاهم اﷲ عن ذلك، والله أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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