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تشيفيرين: نصف نهائي دوري الأبطال غير مهدد

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تشيفيرين: نصف نهائي دوري الأبطال غير مهدد تشيفيرين: نصف نهائي دوري الأبطال غير مهدد

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أن مباريات الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا المقررة إقامتها الأسبوع المقبل، غير مهددة، وذلك بعد يومين من إطلاق مشروع دوري السوبر الذي باء بالفشل.


وقال تشيفرين في مقابلة مطولة مع قناة "بوب تي في" السلوفينية مساء الأربعاء إن "هناك فرصة ضئيلة نسبياً أن لا تقام المباريات، لكن في المستقبل ستكون الأمور مختلفة".

وأوضح أن "المفتاح هو أن الموسم قد بدأ بالفعل. إذا ألغينا اللقاءات، فإن القنوات التلفزيونية ستطالب بتعويض ".

وكان اليويفا قد أشار سابقاً إلى إمكانية استبعاد الأندية الـ12 المنشقة والمؤسسة لدوري السوبر من المنافسات المحلية والقارية، وبينها ثلاثة تنافس حالياً في المربع الأخير بدوري الأبطال: مانشستر سيتي وتشيلسي (إنجلترا)، وريال مدريد (إسبانيا).

وانسحبت الأندية الإنجليزية الستة من المشروع، ما عجّل بفشل هذه البطولة الخاصة وشبه المغلقة التي تخيلتها الأندية الكبرى لتنافس مسابقة دوري الأبطال التاريخية.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد تشيلسي الثلاثاء في الدور نصف النهائي، فيما يسافر سيتي إلى باريس لمواجهة سان جيرمان الأربعاء.

وكالات

كوورة

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