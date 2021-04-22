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أوشكت على المغادرة.. جواز سفر مزور يوقف فلبينية قبيل سفرها للسعودية

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أوشكت على المغادرة.. جواز سفر مزور يوقف فلبينية قبيل سفرها للسعودية أوشكت على المغادرة.. جواز سفر مزور يوقف فلبينية قبيل سفرها للسعودية
مستندات متناقضة في اسمها وصورتها لاحظها ضباط الهجرة بمطار نينوي

أوشكت على المغادرة.. جواز سفر مزور يوقف فلبينية قبيل سفرها للسعودية

أوقفت السلطات الأمنية في مطار نينوي اكينو الدولي بالفلبين، مسافرة إلى تحمل جواز سفر مزوراً.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن المسافرة من الجنسية الفلبينية تم إيقافها في المطار بعد الاشتباه في الجواز؛ حيث إن اسمها في الجواز يختلف عن اسمها الحقيقي.

وأشار إلى أن المسافرة كانت على وشك المغادرة إلى السعودية عندما لاحظ ضباط الهجرة في المطار مستندات متناقضة في اسمها وكذلك عن صورة جواز سفرها السابق.السلطات الأمنية مطار نينوي اكينو الدولي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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