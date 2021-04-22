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"التدريب التقني" تشغل 8 كليات تقنية وكليتين تخصصيتين للبنات العام القادم

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"التدريب التقني" تشغل 8 كليات تقنية وكليتين تخصصيتين للبنات العام القادم "التدريب التقني" تشغل 8 كليات تقنية وكليتين تخصصيتين للبنات العام القادم
استثماراً للدعم الذي تقدمه القيادة ودعماً للتوسع في توفير فرص تدريب للفتيات

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، عدداً من المشروعات الخاصة بقطاع تدريب البنات استثماراً للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله -، ودعماً للتوسع في توفير فرص تدريب للفتيات وتأهيلهن لسوق العمل، حيث تضمنت افتتاح كليتين تخصصيتين للبنات و8 كليات تقنية للبنات في عددٍ من مناطق المملكة ابتداءً من العام التدريبي القادم 1443هـ.


وتضمنت المشروعات افتتاح الكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء، والكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض، والكليات التقنية للبنات في منطقة الرياض - كلية شقراء، والمجمعة، والقويعية، ووادي الدواسر -، وفي منطقة القصيم - كلية عنيزة -، وفي منطقة عسير - كلية بلقرن، وكلية النماص -، وفي منطقة الجوف - كلية القريات -.


وستوفر هذه الكليات العديد من الفرص التدريبية لبرامج الدبلوم تمنح مؤهل الشهادة الجامعية المتوسطة، في تخصصات تقنيات الحاسب الآلي تخصص الدعم الفني وصيانة الآلات المكتبية، وإدارة أنظمة الشبكات والوسائط المتعددة وتقنيات الويب والبرمجيات، وكذلك التقنيات الإدارية تخصص التأمين وتخصص إدارة الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وتقنيات السياحة "تخصص إدارة الفعاليات والإرشاد السياحي"، وتقنيات التصميم والديكور.


وسيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة -بإذن الله- عند فتح بوابة القبول والتسجيل بعد اكتمال متطلبات التشغيل، وبذلك يصبح عدد الكليات التقنية للبنات 39 كلية على مستوى مناطق المملكة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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