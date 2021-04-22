جامعة سعودية تتصدر قائمة أفضل جامعات العالم تحقيقاً للمساواة بين الجنسين

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واحدة من 17 تصنيفاً تبحث في كيفية أداء الجامعات بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة

صنفت مجلة " تايمز" جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن كأفضل جامعة في العالم في مجال "تحقيق المساواة بين الجنسين ".

وتصدرت الجامعة التي توصف بأنها أكبر جامعة نسائية في العالم ترتيب المجلة البريطانية الشهيرة.

وتعد قائمة المساواة بين الجنسين واحدة من 17 تصنيفاً تبحث في كيفية أداء الجامعات بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

في حين تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة قائمة الجامعات بالسعودية القائمة المتوسطة بشكل عام، وتلتها جامعة الفيصل وثالثاً جامعة الملك سعود.

وعالمياً تصدرت جامعة مانشستر في المملكة المتحدة القائمة المتوسطة بشكل عام، بينما احتلت جامعات من أمريكا وكندا وأستراليا والدنمارك وايرلندا ونيوزيلندا المراكز العشرة الأولى.جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن