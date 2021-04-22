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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار التعديات الحوثية الإرهابية على المملكة

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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار التعديات الحوثية الإرهابية على المملكة "التعاون الإسلامي" تدين استمرار التعديات الحوثية الإرهابية على المملكة
"العثيمين" جدد تضامن المنظمة مع في تصديها لجرائم الميليشيا المتتالية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" لاستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة "المفخخة" التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات كافة التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيدةً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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