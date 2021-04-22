أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

24  ساعة بدلاً من 15 يوماً.. "هنقرستيشن" تختصر دورة التحويل النقدي لشركائها

Print
24  ساعة بدلاً من 15 يوماً.. "هنقرستيشن" تختصر دورة التحويل النقدي لشركائها 24  ساعة بدلاً من 15 يوماً.. "هنقرستيشن" تختصر دورة التحويل النقدي لشركائها
مبادرة هي الأولى من نوعها في قطاع توصيل الطلبات السريع بالشرق الأوسط

24  ساعة بدلاً من 15 يوماً..

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن أسعد نعمان عن اختصار وقت دورة التحويل النقدي إلى حسابات المطاعم لتنجز خلال 24 ساعة بدلاً من 15 يوماً.

وأوضح نعمان أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص شركة هنقرستيشن على دعم شركائها، وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتاً إلى أن المستفيدين منها حالياً هم عملاء بنك ساب.

وبيّن النعمان أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في قطاع توصيل الطلبات السريع في الشرق الأوسط.

يذكر أن هنقرستيشن من أكبر الشركات التكنولوجية في المنطقة، وتعزز هذه المبادرة دورها الريادي في رسم المسارات الإجرائية والتشغيلية لهذا القطاع الواعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان