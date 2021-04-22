"الحصيني" عن أمطار الـ 24 ساعة: متفاوتة وتؤثر بـ 9 مناطق

★ ★ ★ ★ ★

قال: مصحوبة بحبات برد في بعض الأحيان مع رياح مثيرة للغبار

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة والباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف وجنوب غرب حائل اليوم الخميس.

وأضاف الحصيني في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر أن الحالة المطرية قد تكون مصحوبة بحبات برد مع رياح مثيرة للغبار.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني