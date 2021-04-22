"محافظ يدمة" يدشن حملة لقاح كورونا بمقر "مكتب التعليم"‎

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تستهدف حصول كل منسوبي التعليم على التطعيم للوقاية من الفيروس

دشن محافظ يدمة المكلف أحمد بن عبدالله الخالدي، يوم أمس الأربعاء، بمقر مكتب تعليم المحافظة حملة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي التعليم بالمحافظة ومراكزها، وبرعاية مدير عام التعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا.

وتلقى منسوبو التعليم الجرعة الأولى من اللقاح تحت إشراف كادر طبي من مستشفى يدمة العام، وفقاً للإجراءات الطبية المرتبطة بلقاح كورونا، ووفقاً لتسجيلهم في تطبيق "صحتي" مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة.



وتستهدف الحملة حصول جميع منسوبي التعليم في المحافظة على لقاح كورونا، حرصاً على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.

محافظ يدمة المكلف أحمد بن عبدالله الخالدي