أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"محافظ يدمة" يدشن حملة لقاح كورونا بمقر "مكتب التعليم"‎

Print
تستهدف حصول كل منسوبي التعليم على التطعيم للوقاية من الفيروس

دشن محافظ يدمة المكلف أحمد بن عبدالله الخالدي، يوم أمس الأربعاء، بمقر مكتب تعليم المحافظة حملة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي التعليم بالمحافظة ومراكزها، وبرعاية مدير عام التعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا.

وتلقى منسوبو التعليم الجرعة الأولى من اللقاح تحت إشراف كادر طبي من مستشفى يدمة العام، وفقاً للإجراءات الطبية المرتبطة بلقاح كورونا، ووفقاً لتسجيلهم في تطبيق "صحتي" مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة.


وتستهدف الحملة حصول جميع منسوبي التعليم في المحافظة على لقاح كورونا، حرصاً على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.

محافظ يدمة المكلف أحمد بن عبدالله الخالدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان