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نتائجها مبهرة.. إستراتيجية لتحسين شامل لمنظومة إنتاج المياه المحلاة

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نتائجها مبهرة.. إستراتيجية لتحسين شامل لمنظومة إنتاج المياه المحلاة نتائجها مبهرة.. إستراتيجية لتحسين شامل لمنظومة إنتاج المياه المحلاة
تنفيذاً لمبادرات إزاحة الوقود السائل والصداقة للبيئة وخفض الانبعاثات

نتائجها مبهرة.. إستراتيجية لتحسين شامل لمنظومة إنتاج المياه المحلاة

وضعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إستراتيجية طموحة لإجراء تحسين شامل لمنظومات إنتاجها من مياه البحر المحلاة؛ بهدف رفع سعتها الإنتاجية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والحرص على سلامة البيئة.

وتأتي تنفيذاً لمبادرات إزاحة الوقود السائل وتعزيز الصداقة للبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية في المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وسيكون لهذه المبادرات نتائج مبهرة على صعيد الاستدامة البيئية ؛ حيث سينخفض استهلاك الطاقة أكثر من (318,000) برميل مكافئ من الوقود يومياً، كما ستنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتجاوز (40) مليون طن سنوياً تمثل أكثر من (30%) من إجمالي الخفض المستهدف في رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير مليارات الريالات.

كما تأتي هذه الإستراتيجية تأكيداً على التزام المؤسسة بالريادة في تطوير صناعة التحلية من كافة جوانبها، والمساهمة السباقة والفاعلة لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030, وتمهيداً لتبوؤ المؤسسة دور المساهم الرئيس عالمياً في تقديم الحلول للمخاطر والتحديات المستقبلية المتعلقة بالمياه.

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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