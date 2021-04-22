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ضبط مخالف تسبب في نهل رمال واقتلاع أشجار أم الدوم بالموية

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بعد تداول الواقعة عبر منصات التواصل وبالتعاون مع الأمن البيئي

ضبط مخالف تسبب في نهل رمال واقتلاع أشجار أم الدوم بالموية

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط مخالف تسبب في نهل الرمال واقتلاع عدد من الأشجار في وادي أبوصلال في أم الدوم بمحافظة الموية.

وفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أنه بناء على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اقتلاع عدد من الأشجار وتدمير البيئة، باشر بشكل عاجل مندوب من المكتب ومن مركز أم الدوم الموقع للمعاينة وتحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط المخالف وإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جدير بالذكر أن أم الدوم تقع على بعد 200 كيلومتر تقريباً شمال شرق مدينة الطائف وهي حلقة وصل بين نجد والحجاز سـُـميت أم الدوم بهذا الاسم نسبة إلى شجرة الدوم التي تنمو في أودية هذه المنطقة.

ضبط مخالف تسبب في نهل رمال واقتلاع أشجار أم الدوم بالموية

ضبط مخالف تسبب في نهل رمال واقتلاع أشجار أم الدوم بالموية

وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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