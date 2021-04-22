نقرستيشن تختصر دورة التحويل النقدي لشركائها

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن الأستاذ أسعد نعمان عن تقصير دورة التحويل النقدي إلى حسابات المطاعم لتنجز خلال 24 ساعة بدلاً من 15 يوماً.

وأوضح النعمان أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص شركة هنقرستيشن على دعم شركائها، وتقديم أفضل الخدمات لهم ،وأن المستفيدين منها حالياً هم عملاء بنك ساب .

وبيّن النعمان أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في قطاع توصيل الطلبات السريع في الشرق الأوسط.

يذكر أن هنقرستيشن من أكبر الشركات التكنولوجية في المنطقة، وتعزز هذه المبادرة دورها الريادي في رسم المسارات الإجرائية والتشغيلية لهذا القطاع الواعد.

