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"الأرصاد": سماء غائمة على معظم المناطق وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

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"الأرصاد": سماء غائمة على معظم المناطق وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات "الأرصاد": سماء غائمة على معظم المناطق وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات
مصحوبة برياح نشطة.. تمتد إلى المدينة وتبوك والجوف وحائل والشمالية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.
وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, حالة البحر خفيف الموج.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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