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"المالكي" ينال الدكتوراه في "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"
-
الاثنين 10 مايو 2021 05:35 صباحاً
عرِّفوا أبناءكم بعبقرية "الفتى التميمي" الذي عجزت النساء أن تلد مثله.. هذا ما فعله مع الفرس والروم!
-
الاثنين 10 مايو 2021 05:35 صباحاً
سالم يشارك في تدريبات الهلال .. و"مورايس" يقود الفريق "رسميًا"
-
الاثنين 10 مايو 2021 05:35 صباحاً
ترقية "نايف الزهراني" إلى المرتبة التاسعة
-
الاثنين 10 مايو 2021 05:35 صباحاً
"الجريبي" يحتفل بتخرجه برتبة "ملازم"
-
الاثنين 10 مايو 2021 05:35 صباحاً
"الجوازات": مستمرون في تسليم الجواز السعودي خلال العيد "للحالات الطارئة"
-
الاثنين 10 مايو 2021 05:35 صباحاً
شمال الرياض تترقب طفرة عقارية من نافذة توفير منتجات السكن
-
الاثنين 10 مايو 2021 05:35 صباحاً
"المالكي" ينال الدكتوراه في "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"
-
الاثنين 10 مايو 2021 12:43 صباحاً
عرِّفوا أبناءكم بعبقرية "الفتى التميمي" الذي عجزت النساء أن تلد مثله.. هذا ما فعله مع الفرس والروم!
-
الاثنين 10 مايو 2021 12:43 صباحاً
سالم يشارك في تدريبات الهلال .. و"مورايس" يقود الفريق "رسميًا"
-
الاثنين 10 مايو 2021 12:27 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
cnn arabic
في مقطع تشويقي جديد.. مارفيل تقدّم أول بطل خارق آسيوي
فيديو
cnn arabic
الخميس 22 أبريل 2021 09:15 صباحاً
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