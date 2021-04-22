وزير سابق ورجل أعمال يترشحان لمنصب رئيس سوريا

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جي بي سي نيوز :- أعلن وزير سوري سابق، ورجل أعمال، تقدمهما رسميا بأوراق الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة لمنافسة رئيس النظام بشار الأسد.

وأعلن مجلس الشعب، أنه تلقى من المحكمة الدستورية العليا خطابا، يفيد بأن محمود فراس ياسين رجوح، قدّم طلبا بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، وهو الثاني الذي يعلن ترشيحه للمنصب خلال يومين، بعد عبدالله سلوم عبد الله.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن رجوح (55 عاما)، يعرّف نفسه بأنه سياسي وإعلامي.

وسبق لرجوح الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2014.

فيما شغل المرشح الثاني عبد الله سلوم عبد الله منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب سابقا ، وفق "عربي21" ..

ويعدّ عبد الله أحد النواب السابقين في مجلس الشعب في الفترة بين 2012 إلى 2016.

وينتمي عبد الله إلى حزب الوحدويين الاشتراكيين، ويبلغ من العمر 65 عاما.

وأعلن برلمان النظام السوري، الأحد، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الـ26 من أيار/ مايو المقبل.

وأوضح أن باب الترشح للرئاسة سيفتح اعتبارا من الاثنين، ولمدة 10 أيام، وستجرى الانتخابات للسوريين في الخارج في الـ20 من أيار/ مايو.

ولم يعلن الأسد، حتى الآن، رسميا ترشحه للانتخابات. وسبق أن أطلق انتخابات وصفت بالمسرحية في عام 2014، وأعلن نفسه فائزا فيها.