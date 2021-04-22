أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

وزير سابق ورجل أعمال يترشحان لمنصب رئيس سوريا

Print
وزير سابق ورجل أعمال يترشحان لمنصب رئيس سوريا وزير سابق ورجل أعمال يترشحان لمنصب رئيس سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير سوري سابق، ورجل أعمال، تقدمهما رسميا بأوراق الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة لمنافسة رئيس النظام بشار الأسد.

وأعلن مجلس الشعب، أنه تلقى من المحكمة الدستورية العليا خطابا، يفيد بأن محمود فراس ياسين رجوح، قدّم طلبا بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، وهو الثاني الذي يعلن ترشيحه للمنصب خلال يومين، بعد عبدالله سلوم عبد الله.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن رجوح (55 عاما)، يعرّف نفسه بأنه سياسي وإعلامي.

وسبق لرجوح الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2014.

فيما شغل المرشح الثاني عبد الله سلوم عبد الله منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب سابقا ، وفق "عربي21" ..

ويعدّ عبد الله أحد النواب السابقين في مجلس الشعب في الفترة بين 2012 إلى 2016.

وينتمي عبد الله إلى حزب الوحدويين الاشتراكيين، ويبلغ من العمر 65 عاما.

وأعلن برلمان النظام السوري، الأحد، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الـ26 من أيار/ مايو المقبل.

وأوضح أن باب الترشح للرئاسة سيفتح اعتبارا من الاثنين، ولمدة 10 أيام، وستجرى الانتخابات للسوريين في الخارج في الـ20 من أيار/ مايو.

ولم يعلن الأسد، حتى الآن، رسميا ترشحه للانتخابات. وسبق أن أطلق انتخابات وصفت بالمسرحية في عام 2014، وأعلن نفسه فائزا فيها.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بتهم ثقيلة.. وثيقة في لبنان تدعو إلى محاكمة ميشال عون

بتهم ثقيلة.. وثيقة في لبنان تدعو إلى محاكمة ميشال عون

مقتل شخصين وجرح 6 آخرين بانفجار مستودع أسلحة في ريف إدلب

مقتل شخصين وجرح 6 آخرين بانفجار مستودع أسلحة في ريف إدلب

إرادات ملكية بتعيين جعفر حسان مديرا لمكتب الملك وقبول استقالة الخريشا والناصر وطوقان

إرادات ملكية بتعيين جعفر حسان مديرا لمكتب الملك وقبول استقالة الخريشا والناصر وطوقان

تأجيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال

تأجيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال