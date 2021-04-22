قوات النظام تشتبك مع الفصائل في ريف اللاذقية وتجدد القصف على ريف إدلب

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جي بي سي نيوز :- جددت قوات النظام قصفها المدفعي على نقاط الفصائل في جبل الزاوية وأطراف بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، تزامنًا مع قصف مدفعي لقوات النظام على مواقع الفصائل في المنطقة، وسط معلومات عن وقوع جرحى من الطرفين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر وصباح اليوم الاثنين، قصفاً صاروخياً مكثفاً عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، تنفذه قوات النظام على كل من الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ومحيطها ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية في الأجواء، على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بالقناصات عناصر ضمن قوات النظام في بلدة الدارة الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لإصابة عنصر على الأقل.

وكالات