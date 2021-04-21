مقتل 4 قيادات حوثية برتبة "عميد" والعشرات من مرافقيهم بجبهة مأرب

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الجيش اليمني تمكّن من أسْر قيادي حوثي توعّد بأنه سيصوم رمضان بالمدينة

في الوقت الذي تشهد جبهات غرب مأرب معارك عنيفة ومتواصلة، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين؛ كشفت مصادر عسكرية أن 4 من القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي ينتحلون رتبة عميد قتلوا مع العشرات من مرافقيهم في مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة الكسارة غرب مأرب خلال الساعات الماضية.

وتفصيلًا: أوضحت المصادر أن كلًّا من حسن عبدالله العماري ونجم الدين محمد فاضل وسليم يحيى أحمد محيي الدين وجلال عبدالله الرزامي، قُتلوا، كما تم أسر القيادي الحوثي أحمد صالح العماد الذي كان قد ظهر على قناة تلفزيونية تابعة للحوثيين في وقت سابق يتوعّد أنه لن يصوم رمضان إلا في مدينة مأرب.ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن