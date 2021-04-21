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تنصّ على جلب سفنها إلى سواحل المملكة

وقّعت شركة كروز السعودية، وهي شركة مملوكة بنسبة لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، اتفاقية مشتركة مع شركة "إم.إس.سي كروز"، لإطلاق رحلاتها في البحر الأحمر والخليج العربي خلال فصل الشتاء من العام الجاري 2021.

وجاء الإعلان خلال لقاء جمع العضو المنتدب لشركة كروز السعودية فواز فاروقي، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "إم.إس.سي كروز"، بيرفرانشيسكو فاجو، في الرياض لتوقيع الاتفاقية الإطارية التي تُعدُّ إيذاناً ببدء الشراكة الجديدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستبحر سفينة "إم.إس.سي ماجنيفيكا" في البحر الأحمر انطلاقًا من جدة في عدة رحلات مدة كلٍ منها سبعة أيام ابتداء من 13 نوفمبر إلى 26 مارس، ومن خلال هذه الرحلات سيتمكن ركَّاب السفينة من زيارة مجموعة مختارة من الموانئ والوجهات السياحية الرائدة على سواحل البحر الأحمر بما في ذلك نقطة توقف أسبوعية في ميناء الوجه والذي من خلاله يمكنهم الوصول إلى العلا الغنية بتاريخها وطبيعتها، والتي تم تصنيفها كموقع يونسكو للتراث العالمي.

وتستعد مدينة جدة لأول سباق فورمولا 1 تستضيفه المملكة في 5 ديسمبر، ستتيح هذه الرحلات فرصة لبعض ركّاب سفينة"إم.إس.سي ماجنيفيكا" للاستمتاع بهذا الحدث الرياضي العالمي تزامنًا مع رحلاتهم المتميزة على ظهر السفينة، وستزور سفينة "إم.إس.سي فيرتوزا" الدمام بشكل أسبوعي من 2 ديسمبر إلى 24 مارس، وذلك ضمن برنامجها الشتوي في الخليج العربي ما سيتيح لركابها فرصة زيارة واحة الأحساء التي تعدّ أيضا موقع يونيسكو للتراث العالمي، بالإضافة إلى العديد من الوجهات والمعالم السياحية المثيرة في المنطقة.

وأكد "فاروقي" الحرص على إقامة شراكة طويلة المدى نتطلع من خلالها إلى زيادة أعداد السفن القادمة إلى المملكة في المستقبل، حيث تمتلك المملكة الكثير لتقدمه لزوّارها، وسيفتح التعاون الجديد الأبواب أمام المسافرين من جميع أنحاء العالم ليكونوا ضمن أول من يحظى بفرصة استكشاف التراث السعودي الغني وكرم الضيافة الأصيلة التي يتسم بها أبناء هذا الوطن. وتطلع لأن تساهم هذه الرحلات في تنويع الاقتصاد الكلي للمملكة، وزيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى توفير فرصٍ لازدهار المجتمعات المحلية حول الموانئ التي تزورها سفن الكروز من خلال توفير فرصٍ وظيفية وتجارية خاصة بما يتعلق بأعمال الموانئ والأنشطة السياحية والترفيهية في الوجهات المختارة، وتهدف الشركة بحلول عام 2035م إلى توفير 50 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة من خلال قطاع الكروز حديث المنشأ.

وأكد "فاروقي" أن الشركة تضع الصحة العامة على رأس أولوياتها حيث ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الركاب والمجتمعات المحلية ومقدمي الخدمات على حد سواء، وذلك بتطبيق أعلى المعايير الصحية ضمن منظومة متكاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أعرب "فاجو" عن سعادته بأن تكون "إم.إس.سي كروز" واحدة من الشركات التي تسهم في إتاحة فرصة استكشاف المملكة للزوّار الدوليين من مختلف أنحاء العالم من خلال وضعها على خارطة الكروز العالمية وجعلها وجهة سياحية رئيسية، ونتطلع إلى توفير تجارب سياحية جديدة للسياح من داخل المملكة وجميع أنحاء العالم تمكّنهم من اكتشاف جَمال الجُزر التي لم تمس من قبل، والشواطئ الخلابة على طول سواحل المملكة، بالإضافة إلى المواقع التاريخية والتراثية المنتشرة في الكثير من الوجهات السياحية السعودية".

وتتطلع الشركتان من خلال رحلاتهما على متن السفينتين العملاقتين إلى استضافة 170 ألف ضيف خلال موسم الشتاء المقبل، حيث ستتيح الرحلات الجديدة لسكان المملكة والمقيمين على أرضها خيارًا فريدًا للسفر والترفيه، وطريقة متميزة لاستكشاف سواحل ومدن المملكة، بالإضافة إلى تجربة ما تقدمه لهم سفن "إم.إس.سي" من تجارب سياحية غامرة.

يُذكر أن الضيوف الدوليين سيتمكنون من الوصول إلى مدينة جدة عبر رحلات دولية مباشرة من أهم المدن الأوروبية، وذلك من خلال تعاون منقطع النظير مع الخطوط الجوية السعودية.