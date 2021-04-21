عطاءات السعودية.. سلال رمضانية بفلسطين وألبانيا ومساعدات طبية لباكستان ونيجيريا

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نفّذتها فرق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالبلاد الأربع

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة بدولة فلسطين.

وجرى توزيع 3.350 سلة غذائية رمضانية في محافظات جنين ونابلس وأريحا بالضفة الغربية وقطاع غزة، استفاد منها 3.350 أسرة بواقع 16.750 فردا.

ويأتي توزيع السلال وفق الجهود الإغاثية الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في دولة فلسطين خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية ألبانيا.

وجرى توزيع 710 سلال رمضانية استفاد منها 3.550 فردًا، منها 250 سلة غذائية في محافظة ديبرا استفاد منها 1250 فردًا، و100 سلة غذائية في محافظة بوغراديتس استفاد منها 500 فردًا، وتوزيع 160 سلة غذائية في محافظة فلورا استفاد منها 800 فردًا، إضافة إلى توزيع 50 سلة غذائية في محافظة ديفول استفاد منها 250 فرداً.

كما تم توزيع 50 سلة غذائية في محافظة مالاكاسترا استفاد منها 250 فردًا، وتوزيع 100 سلة غذائية في محافظة ساراندا استفاد منها 500 فرد.

ويأتي توزيع السلال في ضوء المشاريع الإغاثية المقدمة خلال شهر رمضان المبارك عام 1442هـ من المملكة ممثلة بالمركز للأسر المحتاجة.

إلى هذا قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم السلطات الصحية في جمهورية نيجيريا الاتحادية مساعدات طبية خاصة للمساعدة في جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت المساعدات المقدمة 24 جهازاً تنفسياً، و25.000 معدات جراحية معقمة، و125.000 معدات جراحية غير معقمة، و188،000 قناع KN95، و1.606.700 قناع جراحي، و9.500 قفاز طبي.

وقال نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا إبراهيم الغامدي إن المساعدات التي قدمت تأتي ضمن الدعم المقدم من قبل حكومة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الجهود الدولية لمكافحة كوفيد-19، وفي إطار جهود المملكة المتواصلة في تقديم العون الإغاثي الطبي ورفد قطاع الإمداد الدوائي بمختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من مخاطره.

كما سلّم المركز أمس مساعدات طبية خاصة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في جمهورية باكستان الإسلامية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي.

قام بتسليم المساعدات، نيابةً عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي وذلك لمعالي رئيس الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث أختر نواز، في مقر السفارة السعودية بالعاصمة إسلام آباد.

وشملت المساعدات المقدمة 25 ألف بدلة جراحية معقمة، و125 ألف بدلة جراحية غير معقمة، و188 ألف كمامة KN95، ومليون و925 ألف كمامة جراحية، و9.500 قفازات ألنتريل، و46 جهازاً للتنفس الصناعي.

من جانبه، قدّم رئيس الهيئة الوطنية الباكستانية شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تقديمه لهذه المساعدات الطبية الخاصة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكداً أن المملكة دائماً تقف مع جمهورية باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة وتقدم العون للشعب الباكستاني، مضيفاً أن هذه المساعدات جاءت في وقتها لما يمرون به من ظروف طارئة بسبب تفشي جائحة كورونا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات التي تقدمها المملكة من خلال المركز بهدف دعم وتحسين القدرات الصحية لدول العالم المحتاجة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.