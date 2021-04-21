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جولات بالبلدية بالمرصاد.. "كورونا" تغلق 5 منشآت تجارية بمكة

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جولات بالبلدية بالمرصاد.. "كورونا" تغلق 5 منشآت تجارية بمكة جولات بالبلدية بالمرصاد.. "كورونا" تغلق 5 منشآت تجارية بمكة
غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

جولات بالبلدية بالمرصاد..

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 5 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية لتوفير بيئة صحية آمنة خلال شهر رمضان المبارك والحد من انتشار وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للمنشآت الغذائية والتجارية والعاملين بها.

وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظامية المتبعة والتهاون بتطبيق التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمستهلكين، وإغلاق منشأتين تجاريتين لعدم التزامهما بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى مصادرة وإتلاف 65 كيلوجراماً من اللحوم والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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