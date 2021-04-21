محافظ شرورة يتفقد سير الخدمات الأمنية والجمركية بمنفذ الوديعة

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التقى عدداً من المسؤولين واستمع لشرح مفصل منهم

‬تفقد محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم، سير العمل في منفذ الوديعة مع جمهورية اليمن الشقيقة، مطلعاً على الخدمات التي تقدم للمستخدمين المنفذ بالعبور.

وشملت الجولة جمرك منفذ الوديعة، وكبائن وساحات التفتيش، وصالات جوازات المنفذ، والمحجر الصحي، كما التقى "العنزي" خلال جولته التفقدية رئيس مركز منفذ الوديعة طنف منصور الدوسري، ومدير عام جمرك المنفذ فهد بن سعود العنزي، ومساعد قائد قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة العقيد محمد بن الربدي العنزي، ومدير جوازات المنفذ العقيد محمد بن ظافر القحطاني، وقائد قوة أمن المنفذ العقيد نايف بن يحيى الزهراني.

واستمع "العنزي" منهم إلى شرح عن الخدمات الأمنية والجمركية التي يقدمها المنفذ، وفي نهاية الجولة دعاء العنزي الله -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين.