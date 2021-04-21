أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التحالف الإسلامي العسكري يستعرض سبل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب

Print
التحالف الإسلامي العسكري يستعرض سبل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب التحالف الإسلامي العسكري يستعرض سبل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب
خلال ندوة أقامها اليوم بالرياض

التحالف الإسلامي العسكري يستعرض سبل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض، اليوم، ندوة بعنوان "مصادر تمويل الإرهاب وطرق محاربتها"، قدّمها العقيد إبراهيم موسى ممثل جمهورية النيجر، وخالد عرب ممثل جمهورية أفغانستان.

وأدار الندوة العقيد ركن علي محمد محمود ممثل مملكة البحرين، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وطُرح خلال الندوة تحليل للعلاقة بين الإرهاب والتمويل، والأساليب التي تتبعها التنظيمات الإرهابية في عمليات غسل الأموال غير المشروعة، التي تُمكّنها وتؤهلها لاكتساب القوة والانتشار، كما تطرقت الندوة إلى أهم مصادر تمويل الإرهاب ودورة حياة التمويل الإرهابي وطرق محاربته.

الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش المعنيّة بمجال محاربة تمويل الإرهاب والذي يُعّد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي وهي: (المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال تمويل الإرهاب، والمجال العسكري).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان