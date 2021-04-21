التحالف الإسلامي العسكري يستعرض سبل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب

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خلال ندوة أقامها اليوم بالرياض

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض، اليوم، ندوة بعنوان "مصادر تمويل الإرهاب وطرق محاربتها"، قدّمها العقيد إبراهيم موسى ممثل جمهورية النيجر، وخالد عرب ممثل جمهورية أفغانستان.

وأدار الندوة العقيد ركن علي محمد محمود ممثل مملكة البحرين، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وطُرح خلال الندوة تحليل للعلاقة بين الإرهاب والتمويل، والأساليب التي تتبعها التنظيمات الإرهابية في عمليات غسل الأموال غير المشروعة، التي تُمكّنها وتؤهلها لاكتساب القوة والانتشار، كما تطرقت الندوة إلى أهم مصادر تمويل الإرهاب ودورة حياة التمويل الإرهابي وطرق محاربته.

الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش المعنيّة بمجال محاربة تمويل الإرهاب والذي يُعّد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي وهي: (المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال تمويل الإرهاب، والمجال العسكري).