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تتفق مع اليونان على تزويدها بمنظومات "باتريوت"

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السعودية تتفق مع اليونان على تزويدها بمنظومات "باتريوت" تتفق مع اليونان على تزويدها بمنظومات "باتريوت"
ستستخدم من أجل حماية أهم منشآت الطاقة في المملكة

السعودية تتفق مع اليونان على تزويدها بمنظومات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أمس الثلاثاء، أن واليونان وقعتا على اتفاق خاص بتزويد المملكة بمنظومات للدفاع الجوي الصاروخي من طراز "باتريوت".

وذكر دبلوماسي يوناني في حديث لـ"رويترز" أن "الاتفاق تم توقيعه أمس في الرياض من قبل الطرفين".

وأوضح المسؤول اليوناني أن منظومات "باتريوت" أمريكية الصنع ستستخدم من أجل حماية أهم منشآت الطاقة في المملكة.

ويأتي إبرام الاتفاق بعد أن استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق من الثلاثاء، وزيري الخارجية والدفاع اليونانيين، نيكوس ديندياس ونيكوس باناغيوتوبولوس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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