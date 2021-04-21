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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 10095 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10095 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 10095 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال لأكثر من 251 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 21.62 نقطة ليقفل عند مستوى 10095.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 251 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 312 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، ونادك، وسيسكو، وأسمنت الشمالية، وأسمنت الجوف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ينساب، وصادرات، والمصافي، والمتقدمة، والخدمات الأرضية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.31%.

وكانت أسهم شركات أسمنت الجوف، والإنماء، ودار الأركان، وأسمنت الشمالية، ونادك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأسمنت الجوف، ونادك، ووفرة، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم مرتفعاً 415.95 نقطة ليقفل عند مستوى 24.822.01 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 204 آلاف سهم تقاسمتها 768 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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