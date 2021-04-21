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"شؤون المسجد النبوي" تناقش المشاريع المقترح تنفيذها

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في اجتماع "الأيوبي" مع ممثلي برنامج خدمة ضيوف الرحمن

‬عقد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي التنفيذية والتطويرية، عبدالعزيز بن علي الأيوبي، اجتماعاً مع ممثلي برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وذلك في قاعة الشيخ صالح الحصين بالوكالة.

وشهد الاجتماع مناقشة آلية المشاريع المقترح تنفيذها في المسجد النبوي، ضمن مسار تطوير التجربة في المنطقة المركزية والمسجد النبوي.

وقام المجتمعون بجولة للمسجد النبوي وعمل زيارة لمواقع المشاريع واستعرضوا المستهدفات والمخرجات ميدانياً.

وشملت الجولة ساحات المسجد النبوي والطرق المؤدية إليها وموقع مركز الترجمة وسطح المسجد النبوي ومرافق دورات المياه ومواقع التجمع والفرز للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، في العمل على تذليل جميع العقبات أمام الزوار والمصلين وتقديم أفضل الخدمات بالمسجد النبوي تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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